Мэрия Владимира объявила торги на автобусные маршруты №13С и №16С. До определения новых перевозчиков их обслуживают по временным контрактам. Стоимость лотов на торгах составит один ..

Мэрия Владимира объявила торги на автобусные маршруты №13С и №16С. До определения новых перевозчиков их обслуживают по временным контрактам. Стоимость лотов на торгах составит один рубль.Победителей определят 18 мая. Контракты заключат на пять лет.Среди требований к предприятиям – периодическое обновление автопарка, оснащение машин системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда. Напомним, что рейс №13С возит горожан по маршруту «Торговый комплекс «Тандем» – Лунево», а №16С следует по линии «Бухолово – 3-я Кольцевая». Время ожидания общественного транспорта по обеим маршрутам сейчас увеличено. Иногда владимирцы ждут на остановках по 1,5-2 часа.