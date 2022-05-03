Вы только посмотрите, какой ласковый слоненок!

Вы только посмотрите, какой ласковый слоненок!Любите ли вы слонят? Уровень милоты маленьких хоботных ничуть не меньше, чем у котят. Детеныши слонов такие же ласковые и забавные. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть видео, которое стало популярным в социальной сети "Тик-Ток".Один из пользователей опубликовал весьма необычные кадры. На них слоненок всем своим весом (а это не менее 90 килограммов) навалился на хрупкую девушку и заставил ее с ним поиграть. Подружка, кажется, не ощутила никакого дискомфорта. Она не стала сопротивляться нежностям доброго детеныша.Ничего милее вы сегодня не увидите. Можете закрывать интернет.