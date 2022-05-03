Как приготовить мюсли с яблоком и сухофруктами дома, знает Юлия Высоцкая.

Как приготовить мюсли с яблоком и сухофруктами дома, знает Юлия Высоцкая.Заслуженную артистку России Юлию Высоцкую знают не только как талантливую актрису, но и как отличного кулинара. Она по сей день ведет передачу на телеканале НТВ "Едим дома", в которой показывает интересные кулинарные рецепты. Но знаменитость не забывает вести свой телеграм-канал, где тоже рассказывает, как приготовить то или иное блюдо.Недавно Высоцкая поделилась рецептом домашних мюслей с яблоком и сухофруктами. По словам актрисы, их можно приготовить всего за 25 минут. Для одной порции понадобятся:две столовые ложки гречневых хлопьев;одно яблоко;четыре-пять штук кураги;горсть изюма;125 граммов йогурта;щепотка молотого мускатного ореха;Также необходимо приготовить ореховую смесь. Нужно использовать:два очищенных грецких ореха;одна чайная ложка льняного семени;одна чайна ложка подсолнечных семечек;четверть чайной ложки молотой корицы;горсть миндаля.Чтобы получились отличные мюсли с яблоком и сухофруктами, необходимо нарезать курагу маленькими кусочками, залить хлопья кипятком (совсем немного), натереть неочищенное яблоко на крупной терке и добавить его к хлопьям. Затем нужно высыпать изюм, порезанную курагу, добавить йогурт и перемешать.Ореховая смесь получится, если льняное семя растереть в ступке, добавить корицу, миндаль, грецкие орехи и семечки. Разумеется, важно все это растолочь. Юлия Высоцкая советует посыпать мюсли мускатным орехом и ореховой смесью, будет достаточно одной столовой ложки.