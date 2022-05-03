ДТП произошло у деревни Суходол.

Днём 3 мая в 13-16 под Владимиром на 272 км трассы Р-132 произошло смертельное ДТП. В перевернувшейся у Суходола иномарке погибли два пассажира.По информации пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, водитель Suzuki Wagon, двигаясь в сторону Владимира, не справился с управлением и угодил в кювет. Машина перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека 1948 и 1970 годов рождения. От удара мужчины вылетели из транспортного средства.Выезд из областной столицы и движение в сторону Суздаля были временно затруднены. На трассе образовались километровые пробки.На месте происшествия работают сотрудники МВД. Проводится проверка. Устанавливаются причины трагедии.