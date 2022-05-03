3 мая во Владимирской области выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За...
3 мая во Владимирской области выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки больше всего заболевших выявлено во Владимире (+9).
Всего по состоянию на 3 мая 2022 года во Владимирской области зарегистрировано 150672 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
-город Владимир – 41014 (+9)
-Гусь-Хрустальный район – 12524 (+5)
-о. Муром и Муромский район – 16600 (+6)
-Ковровский район и город Ковров – 17730 (+4)
-Александровский район – 9674 (+2)
-Петушинский район – 5547
-Юрьев-Польский район – 6413 (+3)
-Вязниковский район – 5396 (+1)
-Кольчугинский район – 7288 (+1)
-Суздальский район – 5128 (+2)
-Собинский район – 3293
-Меленковский район – 3899 (+2)
-Киржачский район – 5020 (+2)
-Гороховецкий район – 2862 (+1)
-Камешковский район – 3207
-Селивановский район – 2108
-Судогодский район – 1577
-ЗАТО город Радужный – 1392 (+1)
Фото: freepik