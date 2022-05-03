3 мая во Владимирской области выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За...

3 мая во Владимирской области выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки больше всего заболевших выявлено во Владимире (+9).Всего по состоянию на 3 мая 2022 года во Владимирской области зарегистрировано 150672 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:-город Владимир – 41014 (+9)-Гусь-Хрустальный район – 12524 (+5)-о. Муром и Муромский район – 16600 (+6)-Ковровский район и город Ковров – 17730 (+4)-Александровский район – 9674 (+2)-Петушинский район – 5547-Юрьев-Польский район – 6413 (+3)-Вязниковский район – 5396 (+1)-Кольчугинский район – 7288 (+1)-Суздальский район – 5128 (+2)-Собинский район – 3293-Меленковский район – 3899 (+2)-Киржачский район – 5020 (+2)-Гороховецкий район – 2862 (+1)-Камешковский район – 3207-Селивановский район – 2108-Судогодский район – 1577-ЗАТО город Радужный – 1392 (+1)Фото: freepik