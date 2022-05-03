28 апреля 2022 года на пришкольной территории МОУ СОШ № 1 г. Камешково и на стадионе «Труд»...

28 апреля 2022 года на пришкольной территории МОУ СОШ № 1 г. Камешково и на стадионе «Труд» проведены районные соревнования по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» - сообщает пресс-служба администрации Камешковского района.В соревнованиях приняли участие 11 команд общеобразовательных организаций с общим охватом 105 обучающихся.По итогам соревнований победителями стали:- среди юношей1 место – МОУ Новкинская ООШ2 место – МБОУ Сергеихинская СОШ3 место – МОУ СОШ № 1 г. Камешково- среди девушек1 место – МБОУ ООШ № 3 г. Камешково2 место – МОУ Новкинская ООШ3 место – МБОУ Сергеихинская СОШПобедители в личном первенстве награждены медалями и грамотами, команды-победительницы – ценными призами.17 мая 2022 года в г. Муром девушкам из МОУ Новкинская ООШ и юношам из МБОУ ООШ № 3 г. Камешково предстоит на областных соревнованиях побороться с участниками всех районов Владимирской области.Фото: администрация Камешковского района