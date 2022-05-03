28 апреля 2022 года на пришкольной территории МОУ СОШ № 1 г. Камешково и на стадионе «Труд»...
28 апреля 2022 года на пришкольной территории МОУ СОШ № 1 г. Камешково и на стадионе «Труд» проведены районные соревнования по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» - сообщает пресс-служба администрации Камешковского района.
В соревнованиях приняли участие 11 команд общеобразовательных организаций с общим охватом 105 обучающихся.
По итогам соревнований победителями стали:
- среди юношей
1 место – МОУ Новкинская ООШ
2 место – МБОУ Сергеихинская СОШ
3 место – МОУ СОШ № 1 г. Камешково
- среди девушек
1 место – МБОУ ООШ № 3 г. Камешково
2 место – МОУ Новкинская ООШ
3 место – МБОУ Сергеихинская СОШ
Победители в личном первенстве награждены медалями и грамотами, команды-победительницы – ценными призами.
17 мая 2022 года в г. Муром девушкам из МОУ Новкинская ООШ и юношам из МБОУ ООШ № 3 г. Камешково предстоит на областных соревнованиях побороться с участниками всех районов Владимирской области.
Фото: администрация Камешковского района