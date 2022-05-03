В настоящее время во Владимире осложнилась ситуация на дорогах. Плотно стоит южное направление: к...

В настоящее время во Владимире осложнилась ситуация на дорогах. Плотно стоит южное направление: к 11 утра пробка растянулась от Красного креста до поворота на турбазу Ладога. Встал и участок от поворота на Радужный до кладбища Улыбышево. Были заторы на Южном объезде в районе Мостостроя.К вечеру ожидаются заторы на въездах во Владимир со стороны Оргтруда и Лесного, Юрьевца, Загородного парка, Юрьев-Польского, на Пекинке.Фото: freepik