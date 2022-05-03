Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

В Собинке мотоциклист получил два года тюрьмы за гибель ребёнка в ДТП. Приговор огласил районный суд.В один из вечеров 34-летний мужчина превысил скорость на своей «Хонде» и сбил юного пешехода.Как рассказали во Владимирской областной прокуратуре, пострадавший в тот же день скончался в больнице от полученных травм.Виновника аварии отправили в колонию-поселение, а также на два года лишили водительских прав.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.