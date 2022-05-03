На пожаре в Вязниках спасли 6 человек, в том числе двоих детей. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Вязниках на улице Металлистов утром в субботу, 30 апреля. На место

На пожаре в Вязниках спасли 6 человек, в том числе двоих детей. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Вязниках на улице Металлистов утром в субботу, 30 апреля. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из окна на 4-м этаже 9-этажного дома. Сотрудники МЧС было сформировали 2 звена газодымозащитной службы