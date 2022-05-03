Смотрите в вечернем выпуске Вести-Владимир: -Помним 02.05 Восемь лет трагедии в Одессе. Во...

Смотрите в вечернем выпуске "Вести-Владимир":-Помним 02.05Восемь лет трагедии в Одессе. Во Владимире почтили память жертв, погибших в доме профсоюзов.-"Добро в село"Трудовой десант студентов-медиков отправился на помощь в отдалённые ФАПы . Чем помогают фельдшерам участники акции "Добро в село"?-История в танцеИ бурятские лучницы, которые бьют прямо в сердце. Чем уникален ковровский коллектив "Настасья"?