Владимирские студенты-медики в рамках акции Добро в село - выдвинулись на помощь отдаленным...

Владимирские студенты-медики в рамках акции "Добро в село" - выдвинулись на помощь отдаленным фельдшерско-акушерским пунктам. Волонтеры побывали в деревне Зелени Суздальского района. Подробности у Евгения Беляева.Местный ФАП обслуживает пять соседних сел и деревень - это порядка четырехсот человек. Работают здесь только два сотрудника - медсестра и фельдшер. Поэтому добровольцам из владимирского медколледжа здесь всегда рады..."Раз в полгода к нам приезжают волонтеры, они оказывают нам помощь в уборке территории, в оформлении документации, в приеме пациентов. Они обследуют пациентов, для них это тоже опыт, потому что они студенты обычно. Для нас это, конечно, помощь, особенно во время, когда большой поток пациентов идет. Они очень много получают знаний, а мы получаем поддержку" - заведующая ФАПом д.Зелени,Кристина Осипова.Жителей Зеленей предупредили об акции заранее. Для них это , можно сказать, небольшая диспансеризация- возможность сдать анализы и пройти несколько простейших исследований. Так же студенты помогают ФАПам с уборкой территории. Такие трудовые десанты проходят два раза в год- весной и осенью."Однажды было, что мы приехали на ФАП, а там печное отопление. И вот, ребята у нас дрова кололи, а девчонки раскладывали, собственно, эти дрова в поленьице убирали. Ну, вот такую вот помощь оказывали. Пока погода позволяет ездить, оказывать помощь, потому что зимой достаточно холодно, поэтому сезон у нас весной и осенью" - региональный координатор волонтеров-медиков, Ирина Данилова.Акция "Добро в село" проходит России с 2018 года. В ближайшие дни отряд волонтеров отправится в командировку в еще несколько населенных пунктов- на очереди село Заречное Собинского района и Добрынское -Суздальский район.Евгений Беляев, Семен Карпов, "Вести" Владимир.