Новые направления работы и усиление волонтерского движения. Более шестидесяти добровольцев со всей...

Новые направления работы и усиление волонтерского движения. Более шестидесяти добровольцев со всей области приняли участие в отчетной конференции регионального отделения всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия".Волонтерам по силам любые задачи, уверен Александр Авдеев. Вызовы диктует время. За два года молодогвардейцы организовали и провели десятки акций помощи. В пандемию - выручали пожилых на самоизоляции, поддерживали врачей. Сейчас - помогают вынужденным переселенцам."Молодая гвардия, волонтёры - это костяк решения самых сложных, самых необычных задач, которые стоят перед нашим обществом. И то, что вам удаётся это решать, это такой мощный сигнал, что вы надёжная опора для президента. И сейчас и в будущем" - врио губернатора Владимирской области, Александр Авдеев.В тесном контакте добровольцами "Молодая гвардия" реализует социальные программы и проекты. На повестке - подготовка ко Дню Победы."Это "Всероссийский субботник", "Сад памяти", "Помощь ветерану", "Палисадник победы". 26 апреля "Молодая гвардия" Владимирской области совместно с региональным отделением партии присоединилась к акции "Георгиевская ленточка". И мы вновь готовимся к масштабному празднованию 9 мая" - руководитель регионального штаба "Молодой гвардии Единой России, Павел Кутузов.Награды - особо отличившимся. Талант, энергия и добрая воля - то, что нужно для развития страны, уверен руководитель регионального волонтерского центра партии "Единая Россия" Роман Кавинов."Те, у кого внутри желание помогать близким. Желание развивать свою страну. Желание развивать создавать такой вот позитивный движ - они наоборот, мне кажется, выкристаллизовались в нашей области. И вот они, в том числе, здесь, в этом зале. Это очень дорогого стоит. То, что мы с вами проживаем. То, что мы с вами делаем вместе. То, что вы делаете" - и.о. председателя Законодательного Собрания, руководитель регионального волонтерского центра партии "Единая Россия", Роман Кавинов.В ходе заседания был избран новый состав регионального штаба областного отделения "Молодой Гвардии". Обновленная команда молодогвардейцев готова работать над новыми проектами.Максим Калашников, "Вести-Владимир"