Новые направления работы и усиление волонтерского движения. Более шестидесяти добровольцев со всей...
Новые направления работы и усиление волонтерского движения. Более шестидесяти добровольцев со всей области приняли участие в отчетной конференции регионального отделения всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия".
Волонтерам по силам любые задачи, уверен Александр Авдеев. Вызовы диктует время. За два года молодогвардейцы организовали и провели десятки акций помощи. В пандемию - выручали пожилых на самоизоляции, поддерживали врачей. Сейчас - помогают вынужденным переселенцам.
"Молодая гвардия, волонтёры - это костяк решения самых сложных, самых необычных задач, которые стоят перед нашим обществом. И то, что вам удаётся это решать, это такой мощный сигнал, что вы надёжная опора для президента. И сейчас и в будущем" - врио губернатора Владимирской области, Александр Авдеев.
В тесном контакте добровольцами "Молодая гвардия" реализует социальные программы и проекты. На повестке - подготовка ко Дню Победы.
"Это "Всероссийский субботник", "Сад памяти", "Помощь ветерану", "Палисадник победы". 26 апреля "Молодая гвардия" Владимирской области совместно с региональным отделением партии присоединилась к акции "Георгиевская ленточка". И мы вновь готовимся к масштабному празднованию 9 мая" - руководитель регионального штаба "Молодой гвардии Единой России, Павел Кутузов.
Награды - особо отличившимся. Талант, энергия и добрая воля - то, что нужно для развития страны, уверен руководитель регионального волонтерского центра партии "Единая Россия" Роман Кавинов.
"Те, у кого внутри желание помогать близким. Желание развивать свою страну. Желание развивать создавать такой вот позитивный движ - они наоборот, мне кажется, выкристаллизовались в нашей области. И вот они, в том числе, здесь, в этом зале. Это очень дорогого стоит. То, что мы с вами проживаем. То, что мы с вами делаем вместе. То, что вы делаете" - и.о. председателя Законодательного Собрания, руководитель регионального волонтерского центра партии "Единая Россия", Роман Кавинов.
В ходе заседания был избран новый состав регионального штаба областного отделения "Молодой Гвардии". Обновленная команда молодогвардейцев готова работать над новыми проектами.
Максим Калашников, "Вести-Владимир"