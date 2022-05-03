В областном центре изо открылась персональная выставка заслуженного художника России Виктора...

В областном центре изо открылась персональная выставка заслуженного художника России Виктора Бычкова. Автор назвал ее "В ожидании чуда".Масштабная ретроспективная экспозиция приурочена к юбилею художника. В прошлом году Виктору Бычкову исполнилось 65. Ведущий владимирский живописец всегда очень трепетно относился к истории, стараясь отразить ее в своих полотнах. Помимо уже известных его работ, в залах центра ИЗО представлены и новые сюжеты. Например, картина "Крестины" - о силе веры."Я много езжу все-таки по провинции, сейчас в храмах работаю, бывают такие храмы и сельские, но везде ощущаю вот эту веру простых людей. Веру в православие и справедливое мироустройство и надежду, что Россия, руская провинция обязательно возродится" - заслуженный художник России Виктор Бычков.Вести-ВладимирФото: центр ИЗО г.Владимира