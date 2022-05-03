А во Владимире прошел традиционный спортивный праздник. Он посвящен грядущей годовщине Победы в...

А во Владимире прошел традиционный спортивный праздник. Он посвящен грядущей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Репортаж Веры Куликовой.С ветерком по Лыбедской магистрали этим утром прокатились лыжероллеры. Соревнования открыли воспитанники школы имени Алексея Прокуророва. Дмитрий Сверчков - лыжник и победитель стартового забега. Говорит, тренировки на лыжероллерах помогают оставаться в форме."Они как бы сохраняют мышечную память, чтобы мы не отвыкали от лыж, потому что они максимально приспособлены к лыжным гонкам и максимально похожи" - победитель соревнований Дмитрий Сверчков.В этом году спортивный праздник посвятили семьдесят седьмой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне."У нас уже традиционная такая эстафета в честь Дня Победы-самого большого праздника в нашей стране. В этот год мы чуть-чуть изменили место расположения, дистанции. Попробуем сейчас, скажем как удобно , делали это больше для удобства наших участников" - глава города Владимира Андрей Шохин.Второй год на старт вышли беговелы. В гонке приняли участие самые юные гости праздника - малыши от двух до пяти лет. Праздник давно стал семейным."Все знают давно-давно все это начиналось с легкоатлетической эстафеты среди общеобразовательных учреждений и потихонечку начали обрастать другими мероприятиями, соревнованиями" - начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира Марат Мангушев.Сразу в нескольких возрастных категориях прошли заезды на роликовых коньках. Алиса Кочетова в роллер-спорте - с шести лет. Сегодня - первая в своей группе."Наверное, когда было триста метров просто открылось второе дыхание и уже едешь не на результат, а просто пробежать ради удовольствия" - победитель соревнований по ролллер-спорту Алиса Кочетова.Самым зрелищным событием праздника стала мотоджимхана. Фигурное катание на мотоциклах на время. Искусство маневрирования показали даже совсем юные девчонки и мальчишки.Соревнования в этом году оказались самыми массовыми за всю их историю. Три тысячи - только участников. Зрителей еще больше. Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.Фото: администрация Владимирской области