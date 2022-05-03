Во Владимире прошла акция памяти жертв трагедии в доме профсоюзов в Одессе. Волонтеры и активисты...

Во Владимире прошла акция памяти жертв трагедии в доме профсоюзов в Одессе. Волонтеры и активисты Единой России, молодгвардцейцы, члены "боевого братства" и молодежки ОНФ и возложили цветы к памятнику "скорбящие ангелы" и почтили погибших одесситов минутой молчания."Мы совместно с волонтерами победы, с молодежкой ОНФ и волонтерами культуры пришли подержать акцию, которая проходит повсеместно, практически во всех городах нашей страны. Ребята-патриоты выходят на площадки и составляют слово "помним" из свечек" -руководитель ВРО ВОО « Молодая Гвардия Единой России» Павел Кутузов.Напомним, 2 мая 2014 года украинские националисты и футбольные фанаты разгромили палаточный лагерь активистов одесского антимайдана. Загнали людей в дом профсоюзов и подожгли. Погибло более сорока человек. Их смерти не расследованы до сих пор."Молодежь помнит, молодежь знает. Молодежь знает о преступлениях фашизма. Включая 41-45 год, это и включая то, что происходит сейчас на Украине. Никто не должен забывать, никто и никогда о тех преступлениях, которые совершили фашисты и тех, что совершили в Одессе" - руководитель волонтерской роты "Боевое братство" Владимирской области Максим Прокофьев."Вести-Владимир"