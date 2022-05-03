С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150672 владимирцев.

Во Владимирской области на 3 мая выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё по 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 4 - в Ковровском, 1 - в Кольчугинском, 3 - в Юрьев-Польском, 5 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Киржачском, Суздальском, Меленковском и Александровском, по 1 - в Вязниковском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150672 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41014 заболевших во Владимире, 17730 - в Ковровском районе и 16600 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.