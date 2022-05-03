Кольчугинской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности...

Кольчугинской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выявлен водитель, который по состоянию здоровья не может управлять транспортными средствами - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что автомобилист получил водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, но позже выяснилось, что он состоит на учете врача-нарколога в связи с расстройством поведения, вызванного употреблением стимуляторов.Указанное заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.В интересах неопределенного круга лиц межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортными средствами, поскольку имеющееся у него заболевание ставит под угрозу безопасность участников дорожного движения, в том числе пешеходов.Решением Кольчугинского городского суда заявленные требования прокурора удовлетворены.Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: freepik