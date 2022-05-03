Он госпитализирован с отравлением угарным газом.

В Камешковском районе сгорела крыша деревообрабатывающего цеха и мусорная свалка. Причина возгорания устанавливается.Сообщение о ЧП поступило в 15-57 2 мая. Полыхало деревообрабатывающее производство в деревне Неверково. На место выехали 6 пожарных машин и 17 спасателей.На площади 100 квадратных метров тлела кровля здания, а рядом на 150 «квадратах» горел мусор.«Работало звено газодымозащитной службы. Пострадал один человек, он госпитализирован с отравлением угарным газом», - резюмировали в пресс-службе МЧС.Возгорание ликвидировано.