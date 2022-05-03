Лучший подарок это по-прежнему книга. Активисты Молодежки ОНФ передали в пункты временного...

Лучший подарок это по-прежнему книга. Активисты "Молодежки ОНФ" передали в пункты временного размещения переселенцев из ЛДНР десятки новых изданий.Книги приехали в "пэвээры" Александровского района и Владимира, но до конца мая члены регионального штаба Народного фронта обещают привезти "литературную" помощь во все точки, где организовано проживание. Чтобы детям и взрослым было, чем занять свой досуг. Книги абсолютно новые и самые разные. Классика, детективы, романы и детские рассказы. В пунктах временного размещения много подростков, детей, которые уже читают сами и любят, чтобы им читали взрослые."Вот практически разобрали, пока мы были. Разобрали, несут стопками. Но они обещали читать и меняться. Это очень похвально, что не просто взяли себе, чтобы она была, а взяли, чтобы почитать и поделиться со своими друзьями, которые живут рядом с ними" - член регионального штаба ОНФ Наталья Палаткина.Вести-Владимир