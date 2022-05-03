Специалисты «горячей линии» 8 (800) 200-01-22 расскажут о бесплатной анонимной службе экстренной психологической помощи детям и родителям.

Владимирская область участвует во Всероссийской акции «Единый детский телефон доверия». Мероприятие нацелено на популяризацию специализированной службы, в которую можно обратиться в кризисной ситуации.С 3 по 17 мая на региональной площадке будут организованы онлайн-викторина, профориентация и работа творческой лаборатории.Специалисты «горячей линии» 8 (800) 200-01-22 расскажут о бесплатной анонимной службе экстренной психологической помощи детям и родителям. Сейчас к сервису подключено 215 организаций по всей стране.Региональный колл-центр работает круглосуточно с октября 2010 года. За 12 лет поступило более 83 тысяч звонков. Порядка 80% обращений поступает от детей и подростков. Все подробности доступны по .