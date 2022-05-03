В деревне Неверково Камешковского района Владимирской области произошёл пожар на пилораме....

В деревне Неверково Камешковского района Владимирской области произошёл пожар на пилораме. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание, однако в результате ЧП один из работников пилорамы отравился угарным газом и был госпитализирован.Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей около 4 часов дня - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Владимирской области.К моменту прибытия пожарных на территории пилорамы горели кровля одного из цехов деревообработки, а также куча мусора на открытом воздухе.Пожарные ликвидировали возгорание на площади 250 квадратных метров.В результате ЧП пострадал один человек, он был госпитализирован с отравлением угарным газом.Дознаватели выясняют причины случившегося.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области