з мая в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района загорелся многоквартирный жилой дом №35 по...

з мая в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района загорелся многоквартирный жилой дом №35 по улице Театральной - сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области.«На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление, открытый огонь с кровли и из окон первого этажа дома. Сотрудниками МЧС было сформировано два звена газодымозащитной службы для разведки, обнаружения очага и тушения пожара. Горение оперативно ликвидировали на площади 280 квадратных метров. В результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество двух квартир. Погибших и пострадавших нет», – рассказали в региональном управлении МЧС.К ликвидации этого пожара привлекали 8 единиц техники и 23 человека личного состава. В настоящее время дознаватель устанавливает причину возгорания.Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области