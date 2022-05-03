Собинским городским судом вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в совершении...

Собинским городским судом вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что в вечернее время 34 – летний осужденный, управляя мотоциклом «Хонда», двигаясь вне населенного пункта, превысил допустимую скорость, разрешенную правилам дорожного движения на данном участке местности. Обнаружив пересекающего дорожную часть пешехода, он своевременно не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, чем поставил себя в такие условия, при которых вовремя не обнаружил второго, несовершеннолетнего, пешехода, начавшего пересекать проезжую часть вслед за первым.В результате нарушения правил дорожного движения мужчина совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который от полученных травм скончался в тот же день в больнице г. Владимира.Суд согласился с мнением государственного обвинения о доказанности вины осуждённого, признал его виновным в совершении преступления.Осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года.Фото: freepik