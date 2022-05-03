Довольно странная идея – разместить открытый аквариум в доме, в котором живет кот.

Довольно странная идея – разместить открытый аквариум в доме, в котором живет кот.Видео с котиками были и остаются самым просматриваемым контентом в интернете. Эти животные не перестают умилять и смешить самых разумных существ на планете. Будто пушистые четвероногие друзья были посланы на Землю, чтобы развлекать.Пользователь "Тик-Тока" с ником amazingsot опубликовал видео со своим шерстистым товарищем и не прогадал – кадры посмотрели тысячи интернет-пользователей. Кстати, о самом ролике: кот, уставившись в одну точку, выпил немного воды из аквариума и не пощадил своим шершавым языком рыбок, плавающих на поверхности."Вот же наглая морда!", – скажете вы, но не спешите серчать. Автор ролика, вероятно, опасаясь нападок рыбозащитников, предусмотрительно написал: "Рыбки не пострадали!". Что ж, поверим на слово.