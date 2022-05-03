Зураб Церетели наградил авторов мозаики, выполненной в дар Владимиро-Суздальскому...

Зураб Церетели наградил авторов мозаики, выполненной в дар Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику.Награждение проходило в знаменитом Белом зале РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ . Одну из академических наград - Дипломы - вручили студентам МГАХИ им. В.И.Сурикова - сообщает пресс-служба ВСМЗ.В прошлом году ребята создали мозаичное панно «Спас на троне» для фасада усыпальницы князя Д.М. Пожарского, расположенной на территории Музейного комплекса «Спасо-Евфимиев монастырь». Над этим проектом студенты работали 9 месяцев, создавая свое произведение, опираясь на композицию сохранившейся мозаичной иконы XIX века, оригинал которой выставлен в интерьере Спасо-Преображенского собора. Торжественная церемония освящения мозаичной иконы состоялось в октябре 2021 года.На днях ребят, за создание мозаичного панно «Спас на троне», поблагодарил и наградил Президент Российской академии художеств Зураб Церетели.Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник