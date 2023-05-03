4 мая в школах Владимирской области пройдёт акция Бессмертный полк. По всей России и в нашем...

4 мая в школах Владимирской области пройдёт акция "Бессмертный полк".По всей России и в нашем регионе в том числе — 4 мая 2023 года начнётся с торжественной линейки, посвященной 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.Впервые праздничные мероприятия в школах пройдут в формате "Бессмертного полка".Несмотря на то, что в целях безопасности мы не сможем выйти на улицы городов и поселков, российские школьники станут частью грандиозного патриотического проекта.Об этом сообщается на официальном сайте Минпросвещения России:«… "Бессмертный полк" — это настоящий символ единения жителей нашей страны, который наглядно показывает прочную связь поколений и никогда не позволит забыть подвиг нашего народа. Убежден, что в этом году "Бессмертный полк" вновь зажжет сотни тысяч детских сердец трепетным огнем, и к акции присоединятся участники из всех уголков России» — отмечает министр просвещения Сергей Кравцов.Известно, что завтра во всех школах страны прозвучат истории подвигов, стихи военной поры и песни Великой Победы.Сообщается, что ещё одним моментом праздничных мероприятий станет просмотр видеообращений ветеранов войны к детям третьего тысячелетия.Фото: pxfuel.com