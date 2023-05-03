Собинская прокуратура выявила нарушения в закупке администрацией района кроссовера Kia Sorento Prestige более чем за 5,1 млн рублей. 25 апреля МКУ «Управление по обеспечению деятельности

Собинская прокуратура выявила нарушения в закупке администрацией района кроссовера Kia Sorento Prestige более чем за 5,1 млн рублей. 25 апреля МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Собинского района» разместило на Госзакупках тендер на приобретение этой машины. По требованиям аукциона, победитель должен будет пригнать машину к зданию местных властей не позднее 15 мая. Однако, по требованиям,