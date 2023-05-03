Агентство из Владимира выплатит ООО « Смешарики» компенсацию за незаконное использование образа...

Агентство из Владимира выплатит ООО « Смешарики» компенсацию за незаконное использование образа Нюши.В законную силу вступило решение Ковровского городского суда о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.ООО «Смешарики», ООО «Мармелад Медиа», ООО «Студия анимационного кино «Мельница», АО «Аэроплан» подали заявление на Блинова Александра Николаевича. Дело в том, что все эти компании являются обладателями исключительных авторских прав. Так, ООО «Смешарики» является обладателем авторских прав на изображение персонажа "Нюша", «Мельница» - на рисунок «Роза» из анимационного сериала «Барбоскины», ООО «Мармелад Медиа» - на товарный знак того же рисунка «Розы», АО «Аэроплан» - на товарные знаки и на изображения персонажей «Симка» и «Нолик». Но на одном из Интернет-сайтов компании по организации праздников были размещены изображения персонажей, схожие с рисунками персонажей подавших иск компаний.Истцы предоставили доказательства - "скриншоты" с сайта организации и попросили взыскать компенсацию. Также они сообщили, что никаких лицензионных договоров о передаче прав с ответчиком заключено не было. Это означает, что Блинов Александр Николаевич нарушил исключительные авторские права истцов и незаконно использовал в своей коммерческой деятельности образы персонажей, которые являются результатом интеллектуального труда компаний.Ответчик же с исковыми требованиями не согласился. По его словам, представленные "скриншоты" недостоверны, и на сайте спорных персонажей нет.Ковровский суд исследовал материалы и принял решение удовлетворить требования обществ с ограниченной ответственностью.Теперь Блинов Александр Николаевич должен выплатить организациям компенсацию в размере за нарушение авторских прав и столько же за незаконное использование товарного знака (10 000 рублей) и расходы по оплате государственной пошлины и почтовые расходы.Фото - pxfuel.com