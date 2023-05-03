Владимирские регоператоры не справляются с возросшими объёмами отходов.

Владимирская область попросит у Москвы помочь с вывозом мусора. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Больше всего жалоб на вывоз ТКО на прошлой неделе поступало из Владимира, Вязников, Сновиц и Кольчугино. Занимаемся этими проблемами. В областном центре проверено более 500 контейнерных площадок. В большинстве случаев график соблюдается. Некоторые управляющие компании получили штрафы за беспорядок во дворах. Попросил глав организовать вывоз крупногабаритных отходов, за которые не отвечает регоператор», - написал в соцсетях губернатор.В качестве положительного примера он отметил Муром, где во многих дворах наряду с обычными ёмкостями стоят 8-кубовые бункеры для крупногабаритных отходов.«Нет серьёзных нареканий к территориям вокруг мест сбора мусора. Опыт муромлян стоит взять на вооружение», - подчеркнул глава региона.Отдельная история - районы, расположенные на границе с Московской областью. Самая напряжённая обстановка сложилась в Струнине. А в Киржачском районе активно штрафуют «управляшки» и местных коммунальщиков.«Буду договариваться с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым о помощи с вывозом ТКО. Жду от районных властей информацию о потребностях», - резюмировал Александр Авдеев.