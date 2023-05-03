В ходе рабочей поездки губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой подстанции службы скорой медицинской помощи в городе Видное и пообщался с её сотрудниками.

В ходе рабочей поездки губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой подстанции службы скорой медицинской помощи в городе Видное и пообщался с её сотрудниками.Видновская подстанция, включая Молоковский и Развилковский посты, обслуживает жителей всего Ленинского городского округа. Общий штат – почти 200 человек, из них 122 фельдшера."Здесь будет удобно работать, и я хотел бы поблагодарить еще раз фельдшеров, врачей, медсестер, водителей, диспетчеров, руководителей за очень большой и серьезный труд – и во времена ковида, которые уже, наверное, редко вспоминают, и сейчас, когда у вас также большое количество вызовов", – сказал Андрей Воробьёв.До переезда подстанция базировалась на первом этаже жилого дома, что доставляло неудобства собственникам квартир. Сейчас станция скорой помощи располагается на месте бывшего инфекционного отделения городской больницы, которое находилось в аварийном состоянии. В состав комплекса подстанции, помимо главного здания, также входит гараж и стоянка для автомобилей. В одном из флигелей располагаются технические помещения для обслуживания автопарка с постом мойки автомобилей и зоной ремонта.