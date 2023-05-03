Более 12 килограммов марихуаны было изъято у жителя Коврова, организовавший наркоплантацию у себя в...

Более 12 килограммов марихуаны было изъято у жителя Коврова, организовавший наркоплантацию у себя в гараже.Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина оборудовал гаражное помещение на придомовой территории в деревне Андреевка Ковровского района, системой полива и ультрафиолетовым освещением. После этого он высадил более 60 семян растения конопли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области было изъято более 12 килограммов наркотического средства каннабис (марихуана), расфасованного в более 7 тысяч пакетов по 1,7 грамма в каждом, которые он незаконно хранил в целях последующего сбыта.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Фото pxfuel.com