Дикие гуси возвращаются с зимовки на родные водоемы владимирского края. На родные водоемы с...

Дикие гуси возвращаются с зимовки на родные водоемы владимирского края.На родные водоемы с зимовки возвращаются дикие гуси. Видео огромного птичьего клина появилось в паблике "Природа Владимирской области" Вконтакте.Авторы пишут, что осенью гуси точно также летели в обратную сторону, на юг. И вот теперь тем же маршрутом движутся обратно. И без того очень красивое зрелище дополняют птичьи голоса. Гуси в полете перекликаются между собой, как будто переговариваются друг с другом. И довольно громко.Считается, что гусиные стаи тянут за собой настоящую весну и теплую погоду. Селятся гуси в речных поймах, на лугах, в зарослях по берегам озер. По прилету начинают строить гнезда и почти сразу приступают к выведению потомства - единственного за весь сезон. С этого момента официально запрещается их отстрел. В этом году охота на водоплавающую дичь в регионе завершилась 24 апреля.