В Минздраве Владимирской области рассказали о состоянии восьми человек, пострадавших в страшной аварии в поселке Боголюбово, произошедшей вечером 1 мая. В результате ДТП пострадали восемь

В Минздраве Владимирской области рассказали о состоянии восьми человек, пострадавших в страшной аварии в поселке Боголюбово, произошедшей вечером 1 мая. В результате ДТП пострадали восемь человек, среди которых четверо – дети в возрасте от 4 до 16 лет. Несовершеннолетних госпитализировали в ОДКБ. По состоянию на 2 мая один ребенок в тяжелом состоянии находится в отделении