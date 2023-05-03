Politico: Европу ждёт засуха и конфликты из-за дефицита водных ресурсов.

Европейским странам грозит засуха и, как следствие, стремительно нарастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам. Об этом пишет издание Politico."Главный резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой", — отмечают авторы публикации.Также, по их словам, уровень самой большой реки Италии вновь остаётся на низкой отметке прошлого года. Управление водными ресурсами становится политическим вопросом на континенте, говорится в статье.Согласно данным Грацского технического университета в Австрии, Европа страдает от засухи ещё с 2018 года. Повышение температуры не даёт восстановиться уровню подземных вод, дефицит которых наблюдается уже несколько лет. Для решения ситуации потребуется почти десятилетие с большим количеством осадков, отмечают эксперты. Но прогнозы неблагоприятные. По информации метеорологической службы Германии, в ближайшие десять лет объём осадков в Европе будет, напротив, уменьшаться.