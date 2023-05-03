Губернатор Александр Авдеев оценил ход восстановительных работ во Владимирском театре драмы. Во...

Губернатор Александр Авдеев оценил ход восстановительных работ во Владимирском театре драмы.Во владимирской драме начинается монтаж сценического оборудования. Ход восстановительных работ в театре оценил губернатор Александр Авдеев.Напомним, пожар в театре вспыхнул летом 2020-ого. Восстановление здания - на личном контроле главы региона.Как сообщил Александр Авдеев, уже завершаются работы в административной части. На 95 процентов готово витражное остекление, строители восстанавливают стены "под белый камень" в зрительном зале, полы в фойе на первом этаже. Объект должен быть сдан в январе 2024-ого, но, отметил губернатор: "рассчитываем сделать это раньше". Главное, чтобы не подводили поставщики. Также по поручению губернатора фасад театра будет оборудован архитектурной подсветкой. Она украсит и новое здание медицинского факультета в центре Владимира.