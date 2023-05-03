Как работает комитет семей воинов Отечества во Владимирской области? Об этом рассказала многодетная...

Как работает комитет семей воинов Отечества во Владимирской области? Об этом рассказала многодетная мама и лидер общественного движения.Помощь семьям участников специальной военной операции - в ежедневном режиме. Как работает комитет семей воинов Отечества во Владимирской области? С руководителем комитета Анастасией Калачёвой встретилась моя коллега Мария Платанюк и выяснила, каково это, быть многодетной мамой и лидером общественного движения?- Где папа? Покажи.- Вот!Анастасия Калачёва так и говорит: "в её семье защитники - все". Супруга мобилизованного, мама троих мальчишек. Даниле - 10, Мише - 6, Ване- всего 2. Но даже самый младший знает: папа обороняет рубежи страны. Иван уже диктует "армейский распорядок". Подъём - в 6!- Мы его называем генералом. Он нас всех тут строит.Средний сын- Михаил- записывает для отца видеооткрытки, читает стихи. Конечно, скучает. В его домашних сражениях победа всегда Za нашими!Михаил Калачёв, сын участника специальной военной операции:-Я люблю его и очень сильно ждём мы папу. И ещё я сказал, что мы тобой гордимся.На Донбассе супруг Анастасии- с осени прошлого года. По словам Насти и она, и дети решение главы семьи всецело поддержали.- Да в общем-то я знала, что он пойдёт. Даже если бы повестку не принесли. А когда принесли повестку, там уже в глазах всё было написано, что я пойду.До 8 утра Анастасии Калачёвой предстоит развезти сыновей - в детсад и школу. И сразу общественная работа. Многодетная мама руководит комитетом семей воинов Отечества во Владимирской области. Свои представительства у организации сейчас есть во всех районах.Анастасия Калачёва, комитет семей воинов Отечества:- Вы просили перезвонить!Найти решение, поддержать, успокоить. Оперативно связаться с военкоматами и Министерством соцзащиты. Направления помощи: от юридической до психологической. Есть адресная поддержка. Как говорит сама Анастасия, необходимо быть "рядом".Анастасия Калачёва, председатель комитета семей воинов Отечества во Владимирской области:-Мы объединились. Мы - на постоянной связи с родственниками, матерями, женами, сёстрами. К нам нередко обращаются и сами военнослужащие. Просят помочь разобраться. Это уже образ жизни.Рабочие поездки- уже часть жизни. Комитет "включен" и в "федеральную повестку". И вместе с областным Министерством соцзащиты готовится к открытию филиала государственного фонда поддержки участников СВО и их семей. Созданного решением Президента. На хрупких женских плечах- тяжелая ноша. Об этом личном - и новый проект "Жены героев". В галерее портретов жительниц области, чьи любимые сегодня на Донбассе, будет и портрет Анастасии Калачёвой. Каждая из этих женщин знает: крепкий тыл- это они. Важно верить и ждать. Как в легендарных строках Симонова.- Если мы будем ждать. Они обязательно вернутся. С победой!Мария Платанюк , Александр Чунаев "Вести-Владимир"