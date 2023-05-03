Маршруты владимирского общественного транспорта будут изменены из-за ограничения движения на время репетиции мероприятий ко Дню Победы. Об этом сообщили в городской мэрии. Напомним, 3 и 6

Маршруты владимирского общественного транспорта будут изменены из-за ограничения движения на время репетиции мероприятий ко Дню Победы. Об этом сообщили в городской мэрии. Напомним, 3 и 6 мая с 20:00 до 22:00 в областном центре будет перекрыто движение по проспекту Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Диктора Левитана. А в день праздника,