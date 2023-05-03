Во время празднования Дня Победы движение по некоторые улицы областного центра будут традиционно перекрыты. Об этом предупреждают в мэрии. Временно ограничат движение и в преддверии

Во время празднования Дня Победы движение по некоторые улицы областного центра будут традиционно перекрыты. Об этом предупреждают в мэрии. Временно ограничат движение и в преддверии праздника. 3 и 6 мая с восьми до десяти вечера проезд по проспекту Ленина будет закрыт от улицы Чапаева до Диктора Левитана. Трафик направят по улице Разина. А в день