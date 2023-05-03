МЧС России по Владимирской области предупреждает о пожароопасном сезоне в регионе. В начале...

МЧС России по Владимирской области предупреждает о пожароопасном сезоне в регионе.В начале выпуска- о пожарной обстановке. В область вернулась ясная погода - бдительность усилена.Пожарные напоминают, с середины апреля в регионе установлен пожароопасный сезон. Действует ряд ограничений.С начала весны сотрудниками МЧС ликвидировано почти 300 случаев пала травы. Площадь - более 500 гектаров.Возбуждено 4 административных расследования, объявлено 607 предостережений.Спасатели напоминают, разведение открытого огня на природе запрещено. Штраф - до 20 тысяч рублей.