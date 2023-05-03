Министерство культуры окончательно утвердило подрядчика, который отремонтирует Золотые ворота. Тендер выиграла компания «Дизайн-2000» из Тюмени. Фирма предложила провести работы за 139

Министерство культуры окончательно утвердило подрядчика, который отремонтирует Золотые ворота. Тендер выиграла компания «Дизайн-2000» из Тюмени. Фирма предложила провести работы за 139 миллионов рублей. Был и другой претендент – компания «Наследие» предлагала отреставрировать памятник культуры дешевле на миллион рублей. Но тендер выиграть это не помогло. В обязанности подрядчика входит реставрация фасада, стен, цоколей и крылец, ремонт