Больше всего погружено зерна.

В апреле 2023 года погрузка на железной дороге выросла на 4,5% по сравнению с апрелем прошлого года и составила больше 2,5 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.В целом за четыре месяца 2023 года погрузка составила 9,6 млн тонн, что соответствует прошлогодним показателям.Так, за январь–апрель погружено:зерна – 191 тысяч тонн (рост в три раза к январю-апрелю 2022 года);нефти и нефтепродуктов – 3,5 млн тонн (+10,8%);лома черных металлов – 326 тысяч тонн (+3,1%);цемента – 680 тысяч тонн (-1,3%);химических и минеральных удобрений – 724 тысячи тонн (-5,3%);промышленного сырья и формовочных материалов – 455 тысяч тонн (-6,7%);строительных грузов – 340 тысяч тонн (-8,9%);химикатов и соды – 431 тысяча тонн (-17,8%);лесных грузов – 937 тысяч тонн (-22,7%).Грузооборот с начала 2023 года составил больше 57,4 млрд тарифных тонно-км – это на 0,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил свыше 72,5 млрд тонно-км - это на 1,7% ниже, чем годом ранее.