На реставрацию Золотых ворот во Владимире потратят более 139 миллионов рублей. Реставрировать...

На реставрацию Золотых ворот во Владимире потратят более 139 миллионов рублей.Реставрировать Золотые ворота будут специалисты из Тюмени. Торги прошли - подрядчик наконец определен. Преображением главного символа Владимира займется строительная компания "Дизайн-2000".Цена контракта - более 139 миллионов рублей. Заказчик - Министерство культуры Российской Федерации.Памятник белокаменной архитектуры, шедевр древнерусской оборонительного зодчества 12 столетия, ждёт комплексная реставрация, включающая внутренние и наружные работы, модернизацию инженерно-технических сетей. По контракту - срок исполнения - до 31 декабря 2025 года.