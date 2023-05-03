На реставрацию Золотых ворот во Владимире потратят более 139 миллионов рублей.
Реставрировать...
На реставрацию Золотых ворот во Владимире потратят более 139 миллионов рублей.
Реставрировать Золотые ворота будут специалисты из Тюмени. Торги прошли - подрядчик наконец определен. Преображением главного символа Владимира займется строительная компания "Дизайн-2000".
Цена контракта - более 139 миллионов рублей. Заказчик - Министерство культуры Российской Федерации.
Памятник белокаменной архитектуры, шедевр древнерусской оборонительного зодчества 12 столетия, ждёт комплексная реставрация, включающая внутренние и наружные работы, модернизацию инженерно-технических сетей. По контракту - срок исполнения - до 31 декабря 2025 года.