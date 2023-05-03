В Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Совета законодателей России. Участие в нем приняли Президент Владимир Путин, региональные депутаты, нашу область представлял

В Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Совета законодателей России. Участие в нем приняли Президент Владимир Путин, региональные депутаты, нашу область представлял председатель Заксобрания Владимир Киселев. В ходе обсуждений поднимались самые наболевшие темы: поддержка бойцов спецоперации и стабилизация социально-экономического развития регионов. Президент обозначил – все бойцы и их родные должны иметь равную поддержку и набор социальных льгот.