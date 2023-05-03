О реновации парка Добросельский во Владимире: что еще должно появиться в одном из самых популярных...

О реновации парка Добросельский во Владимире: что еще должно появиться в одном из самых популярных парков города?Реновацию парка Добросельский областного центра оценили общественники. Каковые её итоги? И что еще должно появиться в одном из самых популярных общественных пространств, выяснила Ангелина Свищ.Яркая детская площадка, современный скейт-парк, футбольное поле, заасфальтированные дорожки, новые скамейки и фонари. Все это результат третьего этапа реновации парка Добросельский. Но удобство в деталях, говорят общественники.- Детская площадка где детишки играют, вот-вот. Ребенок ногу сломает.Первый во Владимире дог-парк появился именно в Добросельском. Но сейчас на его территорию сложно попасть. Чтобы выгулить четвероногого друга, надо заранее договариваться с кинологом.На обращения местных жителей отреагировали представители Народного Фронта и Общественной Палаты. У "контролёров" есть вопросы к облику Добросельского. Например, газонам. На отдельных участках стоит вода. Кое-где желтые проплешины. Всего на благоустройство направили больше 230 миллионов рублей. Пока нет обещанной сцены и амфитеатра. Официально парк в эксплуатацию не введен, хотя работы введутся на протяжении трех лет. Подрядчика обяжут провести работу над ошибками.Елена Артемьева, директор парка "Добросельский":- Объектов благоустройства парка на данный момент не принято.- А по каким причинам?- Из-за различного рода претензий к качеству выполненных работ.Председатель Общественной палаты областного центра, сопредседатель владимирского Народного Фронта Фёдор Лавров уверен: независимая проверка позволит вместе определить, как можно улучшить парк.Федор Лавров - председатель Общественной палаты г. Владимира, сопредседатель Народного фронта во Владимирской области:- Мы пришли сюда не замечания выдавать а посмотреть, потому что люди уже хотят отдыхать и готовимся к летнему сезону. Мы смотрим о тех вопросах с которыми к нам обратились люди, жители Владимира.Своими предложениями делятся и самые юные владимирцы. Руслан ежедневно катается по парку на самокате. Уверен: не хватает освещения.Руслан - житель Владимира:- Что нравится? То, что очень большой парк, во первых. Во-вторых, то, что очень плавные накаты. Чтобы добавил? Поролоновую яму, ну и свет было бы хорошо.Вандалы - ещё одна причина для беспокойства. Жителей Владимира призывают беречь то, что создавалось для них.Максим - житель Владимира:- Тут лавочки качаются.- Лавочки качаются?- Да почти все со спинками, просто подростки ломают их, а так парк очень хороший, площадка, много лавочек, дорожки хорошие.По итогам проверки все недочёты исправят, отмечают в мэрии. В ближайшее время благоустройство Добросельского выйдет на финишную прямую.Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"