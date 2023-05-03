О реновации парка Добросельский во Владимире: что еще должно появиться в одном из самых популярных...
О реновации парка Добросельский во Владимире: что еще должно появиться в одном из самых популярных парков города?
Реновацию парка Добросельский областного центра оценили общественники. Каковые её итоги? И что еще должно появиться в одном из самых популярных общественных пространств, выяснила Ангелина Свищ.
Яркая детская площадка, современный скейт-парк, футбольное поле, заасфальтированные дорожки, новые скамейки и фонари. Все это результат третьего этапа реновации парка Добросельский. Но удобство в деталях, говорят общественники.
- Детская площадка где детишки играют, вот-вот. Ребенок ногу сломает.
Первый во Владимире дог-парк появился именно в Добросельском. Но сейчас на его территорию сложно попасть. Чтобы выгулить четвероногого друга, надо заранее договариваться с кинологом.
На обращения местных жителей отреагировали представители Народного Фронта и Общественной Палаты. У "контролёров" есть вопросы к облику Добросельского. Например, газонам. На отдельных участках стоит вода. Кое-где желтые проплешины. Всего на благоустройство направили больше 230 миллионов рублей. Пока нет обещанной сцены и амфитеатра. Официально парк в эксплуатацию не введен, хотя работы введутся на протяжении трех лет. Подрядчика обяжут провести работу над ошибками.
Елена Артемьева, директор парка "Добросельский":
- Объектов благоустройства парка на данный момент не принято.
- А по каким причинам?
- Из-за различного рода претензий к качеству выполненных работ.
Председатель Общественной палаты областного центра, сопредседатель владимирского Народного Фронта Фёдор Лавров уверен: независимая проверка позволит вместе определить, как можно улучшить парк.
Федор Лавров - председатель Общественной палаты г. Владимира, сопредседатель Народного фронта во Владимирской области:
- Мы пришли сюда не замечания выдавать а посмотреть, потому что люди уже хотят отдыхать и готовимся к летнему сезону. Мы смотрим о тех вопросах с которыми к нам обратились люди, жители Владимира.
Своими предложениями делятся и самые юные владимирцы. Руслан ежедневно катается по парку на самокате. Уверен: не хватает освещения.
Руслан - житель Владимира:
- Что нравится? То, что очень большой парк, во первых. Во-вторых, то, что очень плавные накаты. Чтобы добавил? Поролоновую яму, ну и свет было бы хорошо.
Вандалы - ещё одна причина для беспокойства. Жителей Владимира призывают беречь то, что создавалось для них.
Максим - житель Владимира:
- Тут лавочки качаются.
- Лавочки качаются?
- Да почти все со спинками, просто подростки ломают их, а так парк очень хороший, площадка, много лавочек, дорожки хорошие.
По итогам проверки все недочёты исправят, отмечают в мэрии. В ближайшее время благоустройство Добросельского выйдет на финишную прямую.
Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"