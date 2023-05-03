Акция проводится в два этапа.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «Офис в кармане», в рамках которой будут разыграны смартфоны. Акция проводится в два этапа. В первом этапе участвуют клиенты, которые до 30 июня зарегистрируются в Личном кабинете и подпишутся на электронный платежный документ. Обладателей призов определят до 31 июля случайным образом – с помощью программы-рандомайзера. Второй этап акции будет проведен в августе-сентябре 2023 года.«Электронные квитанции – это удобно. Они оперативно доставляются потребителям с первого числа каждого месяца по электронной почте и в Личном кабинете. Клиенты также могут получать и оплачивать онлайн-счета близких людей - пожилых родственников», - отметил директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Никулин.Подписаться на электронный платежный документ можно в клиента или на сайте компанииПодробная информация по акции размещена на сайте - .Реклама.