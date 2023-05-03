Погода во Владимире на 4 мая: несмотря на ясное утро, днем и вечером будет пасмурно. По прогнозам...

Погода во Владимире на 4 мая: несмотря на ясное утро, днем и вечером будет пасмурно.По прогнозам синоптиков завтра во Владимирской области будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем до +14°C. Ночью столбик термометра опустится до +4°C.Ветер западный, 2м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 752 до 754 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды4 мая почитается память святого мученика Ианнуария, епископа. В это время надо следить за черемухой: если она рано зацвела – будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето. С этого дня покрывается цветками лиловая сирень, в садах зацветают нарциссы. Самое время сажать чеснок, чтобы летом уже собрать урожай.Фото pxfuel.com