Во Владимире прошло рабочее совещание клуба бизнес-экспертов «Технологии возможностей».

Во Владимире прошло рабочее совещание клуба бизнес-экспертов «Технологии возможностей». Участие в мероприятии приняли представители крупных региональных предприятий и топ-менеджеры центров компетенций «Ростелекома». Специалисты провайдера представили участникам встречи цифровые продукты в сфере кибербезопасности, видеонаблюдения и аналитики данных, ознакомили с успешными кейсами. Особое внимание было уделено услуге «Сервис печати», которую предпринимателям предложили протестировать в пилотном режиме в течение месяца.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Представить крупный офис без бумажных носителей всё еще очень сложно. И здесь "Ростелеком” предлагает бизнесу уникальное решение — "Сервис печати”. Услуга позволяет дистанционно контролировать более 25 важнейших показателей печатающего оборудования, таких как статус устройства, состояние картриджей и расходных материалов, уровень бумаги в лотках. Более того, услуга позволяет устанавливать лимиты на печать для каждого сотрудника, а значит, оптимизировать процесс печати документов и сделать расходы на материалы предсказуемыми и прозрачными».Татьяна Копытина, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Важно, что "Сервис Печати”— это собственная разработка «Ростелекома». Продукт полностью соответствует требованиям государства в части импортозамещения и внесен в единый реестр отечественного ПО с полной технической поддержкой от производителя. Решение совместимо с любыми принтерами и многофункциональными устройствами (МФУ), независимо от их производителя и модели. Программисты могут максимально кастомизировать сервис для заказчика. На доработку программного обеспечения под конкретные задачи понадобится не больше месяца».«Ростелеком. Сервис печати» объединяет функции управления печатью и непрерывного онлайн-мониторинга работы МФУ. Система внедряется в коммерческих компаниях любого масштаба: от малого и среднего бизнеса до федеральных корпораций. Услуга включает в себя аренду печатной техники (черно-белый/цветной принтер или многофункциональное устройство) и гарантирует ее работоспособность в период эксплуатации. При подключении сервиса клиент получает от компании дополнительные гарантии качества, которые обеспечиваются штатом высококвалифицированных специалистов, наличием сертифицированного оборудования и расходных материалов от ведущих производителей.Реклама.