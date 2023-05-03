Смертельное ДТП во Владимирской области унесло еще одну жизнь. 27 апреля на 34 км автодороги...

Смертельное ДТП во Владимирской области унесло еще одну жизнь.27 апреля на 34 км автодороги «Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск» ехал водитель автомобиля «ВАЗ». При повороте налево в сторону Александрова, мужчина не уступил дорогу автомобилю «Скания» с полуприцепом. В результате машины столкнулись. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.В результате аварии пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». Мужчине оказана медпомощь на месте, пассажир автомобиля «ВАЗ» скончалась на месте происшествия.Фото УМВД России по Владимирской области