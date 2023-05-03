Смотрите Вести в 9 утра: удивительная история спасения жителя Коврова.
- Его сердце...
Смотрите "Вести" в 9 утра: удивительная история спасения жителя Коврова.
- Его сердце останавливалось дважды - но врачам удалось совершить чудо. Удивительная история спасения жителя Коврова.
- Пруд утекает в трубу - колодцы мелеют. Кто должен восстанавливать протекающую дамбу в деревне Афанасово Муромского района?
- И почтили память героев всем поселком. На воинском мемориале в Селивановском районе прошел народный субботник.