Для строительства выбрано 587 площадок.

Для строительства выбрано 587 площадок.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении 12 новых адресов в программу реновации. Застройка этих участков позволит расселить 37 старых домов и обеспечить современным жилье 6,7 тысячи человек, написал градоначальник в своем .Собянин уточнил, что для строительство подобрали 587 стартовых площадок. В программу реновации включили 5175 домов, в которых живут около миллиона человек, напомнил градоначальник.Для новоселов по программе реновации построили уже 247 домов общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Ведется проектирование 303 зданий.С начала 2023 года построено свыше 4,5 тысячи квартир для переселенцев. В новостройки переезжают 114 тысяч человек.За первый квартал текущего года расселено 60 ветхих домой в 35 районах Москвы. Участники программы переезжают в просторные квартиры с готовой отделкой класса комфорт.По стандартам программы первые этажи домов предназначены для магазинов и сервисов. Там открываются супермаркеты, салоны красоты, парикмахерские, прачечные и многое другое.Участники программы переезжают в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться той же транспортной и социальной инфраструктурой, торговыми центрами и местами отдыха.